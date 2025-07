Renato Caruso in concerto al Castello Sforzesco | apre il live di Eugenio Finardi e racconta il suo legame tra musica e matematica

Renato Caruso, talento eclettico tra musica e matematica, illuminerà il palco del Castello Sforzesco di Milano aprendo il concerto di Eugenio Finardi. Con un breve ma intenso set di circa 20 minuti, racconterà il suo legame unico tra equazioni e melodie, offrendo un’esperienza che va oltre la semplice performance. Un momento imperdibile per chi desidera scoprire come scienza e arte possano incontrarsi in un’armonia perfetta. “Finardi…

Il chitarrista, compositore e divulgatore Renato Caruso sarà protagonista di un’importante serata al Castello Sforzesco di Milano, dove aprirà il concerto di Eugenio Finardi con un set live di circa 20 minuti in cui proporrà alcuni dei suoi brani più rappresentativi. Un’occasione speciale per un artista che unisce scienza e musica, con uno stile inconfondibile che affonda le radici tanto nella matematica quanto nell’arte dell’ascolto. “Finardi ha una visione della musica molto vicina alla mia – racconta Caruso – condividiamo l’idea che il suono sia una forma di linguaggio universale, come lo è la matematica”. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Renato Caruso in concerto al Castello Sforzesco: apre il live di Eugenio Finardi e racconta il suo legame tra musica e matematica

