E’ nato il Rotary Club Hatriaticum Grottammare

Con entusiasmo e un senso di rinnovata comunità, nasce il Rotary Club Hatriaticum Grottammare, evoluzione del precedente Club Rotary Hatriaticum Piceno Roseto. La cerimonia di passaggio del martelletto, alla presenza del Sindaco Alessandro Rocchi, ha sancito un nuovo inizio per questa stimolante realtà locale, ufficializzata recentemente dal Rotary di Zurigo. Un passo importante che rafforza l'impegno di service e collaborazione nel cuore di Grottammare, aprendo nuove prospettive per il futuro.

e alla cerimonia ha partecipato il Sindaco Alessandro Rocchi. Si è trattato di una trasformazione, dal Club Rotary Hatriaticum Piceno Roseto, divenuto ora Club di Grottammare, ufficializzata qualche giorno fa dal Rotary di Zurigo e l'altra sera, in occasione del tradizionale passaggio del martelletto, appuntamento che segna il termine dell'anno rotariano, tra il presidente uscente, Giuseppe Gabrielli e il nuovo, Alessandro Carletti. La serata di festa e convivialità sviluppata all'Osteria di Mare Sottocoperta da Mario ha visto la presenza del sindaco Alessandro Rocchi, il quale ha espresso la sua soddisfazione per la nascita di un Rotary Club a Grottammare, del Comandante della Polizia Municipale, Stefano Proietti, del tesoriere del Rotary Club San Benedetto del Tronto, Fabio Di Gaetano, della past presidente del Kiwanis Fermo, Sara Alesi e della presidente Rosella Capretti, del past presidente del Rotary Club Norcia-San Benedetto, Alberico Brandimarte, della socia onorario del Rc HP Irene Galieni.

