Un’ondata giubilare Giovani da Papa Leone

L’attesa è finita: il Giubileo dei giovani, un’incredibile ondata di fede e speranza, sta per arrivare a Roma dal 28 luglio all’3 agosto. Un’occasione unica per incontrare Papa Leone e vivere momenti di spiritualità condivisa. La diocesi di Forlì-Bertinoro, con il suo entusiasmo, si prepara a partire giovedì 31 luglio alle 8.30, con ancora alcuni posti disponibili. Vieni a scoprire come partecipare e lasciati coinvolgere da questa straordinaria esperienza di fede e amicizia.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al Giubileo dei giovani, che si svolgerà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto e al quale si recheranno anche ragazzi e ragazze della diocesi di Forlì-Bertinoro guidati dal vescovo, monsignor Livio Corazza. Liberi ancora alcuni posti. I forlivesi partiranno in pullman giovedì 31 luglio alle 8.30 dal parcheggio della Fiera di Forlì e, una volta giunti a Roma, troveranno sistemazione presso la parrocchia di San Girolamo al Corviale. Il programma, inoltre, prevede venerdì 1° agosto la catechesi con i giovani e i Vescovi dell’Emilia-Romagna, con la possibilità della confessione, e sabato 2 il passaggio della Porta Santa e la veglia a Tor Vergata con Papa Leone XIV che domenica 3 alle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’ondata giubilare. Giovani da Papa Leone

In questa notizia si parla di: giovani - ondata - giubilare - papa

Ondata bluceleste al "Rigamonti-Ceppi" per la prima festa dei giovani - ...ha celebrato lo spirito di comunità e passione per lo sport. Tra attività, giochi e la presenza di volti noti, la Festa Bluceleste ha creato un'atmosfera di entusiasmo, permettendo ai partecipanti di vivere un'esperienza unica e indimenticabile.

Leone XIV è intervenuto al termine dell'udienza giubilare. «C'è molta preoccupazione, la situazione si è gravemente deteriorata. Nessuno dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro» Vai su Facebook

Un’ondata giubilare. Giovani da Papa Leone; Giubileo dei giovani. La consegna del mandato da parte dell'arcivescovo Delpini: Partire per incontrare Gesù; Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno santi il 7 settembre.

Un’ondata giubilare. Giovani da Papa Leone - Il 31 luglio due pullman partiranno da Forlì per Roma. msn.com scrive

Giovani-editori Ceccherini dal Papa per i 25 anni | Corriere.it - Editori (Opge) è stato ricevuto dal Papa in Vaticano nell’ambito delle celebrazioni per il 25esimo anniversario dell’iniziativa. Come scrive corriere.it