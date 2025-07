aggredito da un pitbull migliora il bambino ricoverato

Un episodio che ha scosso la comunità, ma grazie all’intervento tempestivo dei medici il bambino di quattro anni sta lentamente riprendendo le forze. Trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico ’Salesi’ di Ancona, ha subito un intervento chirurgico complesso, che si è concluso con successo e ottanta punti di sutura. La sua condizione sta migliorando, portando speranza a una vicenda che ha suscitato molta preoccupazione.

Sta meglio il bimbo di quattro anni aggredito sabato mattina da un pitbull. Il piccolo, trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico ’Salesi’ di Ancona, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per tamponare le lesioni provocate dai morsi del cane. L’operazione è perfettamente riuscita, anche se sono stati necessari ottanta punti di sutura. Fortunatamente il pitbull, nonostante la violenta aggressione che ha fatto perdere molto sangue al bambino, non ha colpito organi vitali, e questo ha permesso ai medici di salvargli la vita. Il piccolo era stato azzannato dal molosso, sbattuto più volte contro il muro e a terra, finché un’amica di famiglia era intervenuta per salvarlo da morte certa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it