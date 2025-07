Gaza Pressing per la tregua

In un momento cruciale per il Medio Oriente, Gaza si fa pressione per una tregua duratura. Alla Casa Bianca, tra discussioni sulle ripercussioni dell’attacco congiunto contro l’Iran, si prospetta un possibile stop alle ostilità a Gaza. La proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni potrebbe rappresentare un primo passo verso la stabilità regionale. La speranza è che questo emendamento apra nuove vie di dialogo e pace.

di Aldo Baquis TEL AVIV Di fronte a un tavolo imbandito nella ‘Blue Room’ nel settore residenziale della Casa Bianca il presidente Donald Trump ha invitato ieri Benyamin Netanyahu a esaminare le ripercussioni regionali dell’attacco condotto assieme contro i progetti nucleari dell’Iran, e in primo luogo la necessità di annunciare un cessate il fuoco di 60 giorni iniziali a Gaza, secondo le linee messe a punto dal suo consigliere Steve Witkoff. Accettato in principio da entrambe le parti, il piano era ieri ancora oggetto di negoziati indiretti in Qatar fra le delegazioni di Israele e di Hamas. Aggiornamenti giunti da Doha hanno indicato che restano divergenze di vedute importanti relative allo scambio fra gli ostaggi e centinaia di prigionieri palestinesi, ai tempi del ritiro israeliano da estese aree di Gaza occupate nelle ultime settimane e all’afflusso di urgenti aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza Pressing per la tregua

