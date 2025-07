Fondi per le Comunità energetiche | Copriranno fino al 40% delle spese

Avere investito per costituire Cer Cavriago è stata una scelta lungimirante che oggi porta un importante vantaggio: grazie ai nuovi fondi, fino al 40% delle spese per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere coperto da un finanziamento a fondo perduto. Questo incentivo rappresenta un’opportunità unica per promuovere l’autonomia energetica e la sostenibilità nel nostro territorio. Approfittane anche tu: l’appuntamento di lunedì prossimo sarà fondamentale per scoprire tutte le novità e i dettagli.

Un finanziamento a fondo perduto che copre fino al 40% delle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Di questa novità – contenuta nell’ultimo decreto del Ministero dell’Ambiente – si parlerà lunedì prossimo, 14 luglio, alle 18, al Multiplo. L’incontro è promosso da Cer (Comunità energetica rinnovabile) Cavriago. "Avere investito per costituire Cer Cavriago è stata una scelta lungimirante che oggi porta un importante valore aggiunto per il nostro territorio", commenta Luca Brami, assessore all’Ambiente e presidente della stessa Cer. "I cittadini, le associazioni, le aziende, le attività commerciali e, più in generale, chiunque abbia un punto di connessione alla rete all’interno del territorio cavriaghese, potrà accedere a questa significativa agevolazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondi per le Comunità energetiche: "Copriranno fino al 40% delle spese"

In questa notizia si parla di: comunità - spese - fondi - energetiche

Ti aspettiamo all'evento "COMUNITÀ ENERGETICA: UN’OPPORTUNITÀ CONCRETA PER LA PROVINCIA DI COMO"! Scopri come So.CER, la Comunità Energetica Rinnovabile già operativa tra Como e Sondrio, può offrire vantaggi reali a te, alla tua impre Vai su Facebook

Comunità Energetiche Rinnovabili CER – incentivi e agevolazioni; Contributi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: bando Comunità energetiche rinnovabili; Promozione rinnovabili nel PNRR: comunità energetiche, autoconsumo e beneficiari - Parola all'Esperto.