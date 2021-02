Philipp Lahm, l’ex Bayern Monaco: “Non consiglierei ai calciatori omosessuali di fare coming out” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'omosessualità nel calcio è certamente ancora oggi un tabù.Fece notizia nel 2014 il coming out di Thomas Hitzlsperger, il primo giocatore della Nazionale di calcio tedesca a dichiararsi omosessuale. "È un tema che non viene preso sul serio, non nello spogliatoio almeno. Per questo ho deciso di parlare", dichiarò all'epoca, quattro mesi dopo aver chiuso la carriera da calciatore. "Io non mi sono mai vergognato di come sono fatto, ma nel calcio non è sempre facile affrontare questo argomento, viene ignorato. Immaginate 20 uomini seduti intorno a un tavolo, mentre bevono qualcosa e fanno battute sui gay... non è facile".Per questo motivo, chi sconsiglierebbe ad un professionista di fare coming out durante la propria carriera è Philipp Lahm. L'ex terzino della Nazionale tedesca - ex ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'tà nel calcio è certamente ancora oggi un tabù.Fece notizia nel 2014 ilout di Thomas Hitzlsperger, il primo giocatore della Nazionale di calcio tedesca a dichiararsi omosessuale. "È un tema che non viene preso sul serio, non nello spogliatoio almeno. Per questo ho deciso di parlare", dichiarò all'epoca, quattro mesi dopo aver chiuso la carriera da calciatore. "Io non mi sono mai vergognato di come sono fatto, ma nel calcio non è sempre facile affrontare questo argomento, viene ignorato. Immaginate 20 uomini seduti intorno a un tavolo, mentre bevono qualcosa e fanno battute sui gay... non è facile".Per questo motivo, chi sconsiglierebbe ad un professionista diout durante la propria carriera è. L'ex terzino della Nazionale tedesca - ex ...

