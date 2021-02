Carvalhal e Fonseca pre Braga-Roma (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giovedì 18 febbraio 2021 alle 18.55 il Braga ospiterà la Roma nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Carlos Carvalhal e Paulo Fonseca sono intervenuti in conferenza stampa pre Braga-Roma per presentare la sfida. Cos’ha detto Carvalhal? Il tecnico del Braga pre Braga-Roma ha usato queste parole per commentare l’imminente sfida contro la Roma: “Affronteremo un grande club. È una di quelle squadre in cui quando ci sono le pause per le nazionali l’allenatore resta quasi solo al centro sportivo. Questo dimostra la qualità del team. Ha anche un collettivo forte, oltre ad un ottimo allenatore che conosciamo bene. La Roma ha una dinamica offensiva molto forte, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giovedì 18 febbraio 2021 alle 18.55 ilospiterà lanella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Carlose Paulosono intervenuti in conferenza stampa preper presentare la sfida. Cos’ha detto? Il tecnico delpreha usato queste parole per commentare l’imminente sfida contro la: “Affronteremo un grande club. È una di quelle squadre in cui quando ci sono le pause per le nazionali l’allenatore resta quasi solo al centro sportivo. Questo dimostra la qualità del team. Ha anche un collettivo forte, oltre ad un ottimo allenatore che conosciamo bene. Laha una dinamica offensiva molto forte, ...

ilRomanistaweb : LA SCHEDA - Modulo a specchio e possesso palla: ecco il Braga Anche i lusitani in campo con il 3-4-2-1 come la Rom… - romanewseu : #Braga, #Carvalhal: “Conosco #Fonseca e so come gioca la Roma. Vogliamo andare avanti” #ASRoma #Romanewseu #UEL… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #BragaRoma #Carvalhal “Roma completa, si vede che è una squadra di #Fonseca L’Italia? Vi state evolvendo...” #europaleague… - sportli26181512 : Carvalhal: “Roma completa, si vede che è di Fonseca. L’Italia? Vi state evolvendo...”: Carvalhal: “Roma completa, s… - Gazzetta_it : #BragaRoma #Carvalhal “Roma completa, si vede che è una squadra di #Fonseca L’Italia? Vi state evolvendo...”… -