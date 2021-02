Psg, Kean: 'Mancini? Spero abbia visto la partita' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) BARCELLONA (SPAGNA) - Non solo Mbappé ma anche Moise Kean protagonista nel largo successo del Psg nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona . L'ex Juve , al termine della ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) BARCELLONA (SPAGNA) - Non solo Mbappé ma anche Moiseprotagonista nel largo successo del Psg nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona . L'ex Juve , al termine della ...

FCBarcelona_es : ? Minuto 70: Gol de Kean, gol del PSG (1-3) #BarçaPSG - tancredipalmeri : Ci sono più italiani in campo con il PSG che sta vincendo al Camp Nou (3: Florenzi, Verratti e Kean), che nell’XI… - SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - Lionmars : RT @D_Tirinnanzi: Mbappè, Kean, Icardi. Nel tridente del Psg di ieri sera c'è abbastanza materiale per mandare in bestia boomers e romantic… - Dino7618 : @guich76 #ronaldo gioca da solo e sempre lui da più di un mese, a 36 anni....... non è colpa sua se #morata non sta… -