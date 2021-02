Covid | quando Ricciardi diceva | “Le mascherine? Per le persone sane non servono a niente” | VIDEO

swonsae : La variante inglese , e la continua farsa del COVID ,vogliono arrivare al microchip sottocutaneo, il vaccino dove r… - VITAnonprofit : Quando le favole guariscono i bambini dal “mal di Covid” - effedierre69 : RT @cosocomesechiam: Mia nonna se n'è andata. Aveva 86 anni. Da quando ha contratto il covid, circa 4 mesi fa, ha subito una regressione co… - roccosalad : @simonacambarau @__Ella_____ @robertosaviano È come se, prendiamo l’esempio del covid, gli asintomatici dicessero c… - Robnassisi : #lavoroebici Poi ci sono i miei big: la @IgnorantCycliste e il @cicloidraulico. Che già un anno fa, nel corso della… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quando

Corriere della Sera

Assya Sarkissian, la proprietaria, è nata a Meghri e gestisce il caffè daè andata in ... 'L'attività economica è diminuita durante il, ma la guerra ci ha colpiti ancora di più'. Come molte ...A inizio febbraio è stata aggiornata sul sito del Garante della privacy la pagina dedicata al- 19 con le Faq sulla protezione dei dati. Il focus è su sanità e pubblica amministrazione, ......«Grazie alle adesioni dei cittadini e al lavoro del personale del nostro Ssr», ha scritto Riccardi sui social. In concomitanza con l'avvio della seconda fase della campagna vaccinale anti-covid, l'Azi ...Dal professor Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano e docente all'Università Statale del capoluogo lombardo, non arrivano notizie ...