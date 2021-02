Cinema: Mike Figgis, domani primo ciak a Hong Kong per ‘Mother Tongue’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – ‘Mother Tongue’, un thriller di suspense diretto dal due volte candidato all’Oscar Mike Figgis (‘Via da Las Vegas’, ‘Affari sporchi’) inizieranno le riprese a Hong Kong questa settimana. È interpretato ed è prodotto dall’attrice-cantante-produttrice Josie Ho (‘Contagion’, ‘Lucky Day’). Figgis e Ho terranno una cerimonia di inizio della produzione domani agli Shaw Studios di Hong Kong. Le riprese dovrebbero durare fino ad aprile, e l’uscita provvisoria è fissata per gennaio 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) –, un thriller di suspense diretto dal due volte candidato all’Oscar(‘Via da Las Vegas’, ‘Affari sporchi’) inizieranno le riprese aquesta settimana. È interpretato ed è prodotto dall’attrice-cantante-produttrice Josie Ho (‘Contagion’, ‘Lucky Day’).e Ho terranno una cerimonia di inizio della produzioneagli Shaw Studios di. Le riprese dovrebbero durare fino ad aprile, e l’uscita provvisoria è fissata per gennaio 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

