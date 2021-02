Websolute acquista altre azioni proprie

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) –hato, nel periodo compreso tra l’8 febbraio 2021 e il 12 febbraio 2021, complessive n. 5.500per un controvalore complessivo di 7.438,20 euro, nell’ambito del programma di acquisto di, approvato dall’Assemblea deglisti del 22 maggio 2020. A seguito degli acquisti comunicati in data 12 febbraio 2021, la società detiene complessivamente 111.100, pari allo 1,1678% del capitale sociale.

Ultime Notizie dalla rete : Websolute acquista

Teleborsa

ha acquistato, nel periodo compreso tra l'8 febbraio 2021 e il 12 febbraio 2021, complessive n. 5.500 azioni proprie per un controvalore complessivo di 7.438,20 euro , nell'ambito del ...Il nuovo Consiglio di Amministrazione di W-Mind è ora composto da Lamberto Mattioli (Presidente), Maurizio Lanciaprima, Claudio Tonti (designati da), Pasquale Borriello (designato da ...(Teleborsa) - Websolute ha acquistato, nel periodo compreso tra l'8 febbraio 2021 e il 12 febbraio 2021, complessive n. 5.500 azioni proprie per un controvalore complessivo di 7.438,20 euro, nell'ambi ...(Teleborsa) - Websolute ha acquistato nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2021 e il 5 febbraio 2021, complessive n. 4.400 azioni proprie al prezzo medio di 1,2615 euro per un controvalore complessi ...