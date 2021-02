Tragedia di Cabiate | la mamma di Sharon | Sono stata ingannata Sembravi assopita

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Cabiate

Cabiate, 15 febbraio 2021 - "Bambina mia, Sharon. Esco dal mio silenzio solo per te". A un mese dalla morte della piccola Sharon Barni, la madre le ha scritto una lettera, per cercare di raccontare tutto il dolore e la disperazione di questi giorni. "Nella tragedia si nascondeva invece una crudele, irrazionale, inaccettabile verità" scrive la mamma della bimba. L'avvocato rivolge anche un appello a tutta la comunità di Cabiate perché stia vicino alla famiglia.