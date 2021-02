Rocco Casalino su Conte | “Invece di fargli una statua è stato mandato a casa”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Non credo chesarà presto dimenticato. Il video del suo addio ha incassato su Facebook un milione di like, numeri pazzeschi che non fa nessuno al mondo. Proprio tutto questo consenso ha fatto di lui un problema.fatto cadere come tutti sanno da Renzi con una manovra di palazzo ben studiata.diunadopo aver ottenuto dall’Europa 209 miliardi“., portavoce dell’ex premier Giuseppe, parla così in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo, l’ormai ex Presidente del Consiglio potrebbe ambire a grossi risultati in caso di candidatura alle ...

fattoquotidiano : Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi, le telecamere di Tg La7 catturano la commozione di Rocco Casalino. Mentana: “U… - HuffPostItalia : Rocco Casalino: 'Con Conte alle elezioni si farebbero cose incredibili' - Linkiesta : L’autobiografia di Casalino è la versione megalomane e vittimista di Pretty Woman Rocco con ”Il portavoce” ha scri… - Paroledipaola : Maxi spot dell'#Annunziata al libro di Rocco Casalino e narrazione simil romantica dell'addio di Conte nel 'quieto'… - TitiCasati : RT @lauracesaretti1: Rocco, ovvero un’aspirante Julia Roberts racchia. Da leggere Soncini che percula la sgrammaticata autobiografia di Cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

, ultimo atto. E vabbè. pic.twitter.com/a6zQTUG2R4 - Benedetta Frucci (@BenedettaFrucci) February 13, 2021 Francesca Galici per www.ilgiornale.it L ADDIO DI GIUSEPPE CONTE A PALAZZO ...Marco Ciriello per Dagospia MARCO CIRIELLO SCRITTORE A dispetto della posa in copertina che evoca il Frank Underwood della serie 'House of Cards', la biografia di,'il Portavoce' (Piemme), ha poco racconto politico, pochissimi intrighi ...Rocco Casalino difende l'operato di Conte: "con lui in campagna elettorale faremmo cose incredibili. È unico al mondo, il migliore: arriva al cuore" ...Olivia Paladino non dà la mano a Giuseppe Conte che la chiama a godersi l’applauso dei dipendenti di Palazzo Chigi, e c’è chi la paragona a Melania Trump quando si rifiutava, in pubblico, di dare la m ...