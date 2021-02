Le varianti Covid in Lombardia mettono a rischio la zona gialla

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “” di nome e di fatto. Chi sperava che l’epidemia infosse destinata a contrarsi, rischia di restare deluso. Un inversione di marcia dovuta proprio alledel, quelle che nelle ultime settimane si sono diffuse a velocità sempre maggiore creando focolai a Trescore Balneario, nel Bergamasco, a Corzano nel Bresciano e Bollate nel Milanese. Mettendo di fatto alaottenuta grazie al progressivo miglioramento osservato da Natale in poi. Il Corriere della Sera entra nel dettaglio, spiegando come le previsioni elaborate il 6 febbraio mostravano che, partendo da una media di circa 400 nuovi “positivi” al giorno (media sui 7 giorni), a fine mese su Milano si sarebbe scesi ben sotto i 200 nuovi contagiati ogni 24 ore. Quelle ...

...che non lo siano contro lesudafricana e brasiliana. AstraZeneca ha già dimostrato un'efficacia inferiore al 25% (si parla addirittura del 10%) contro le forme lievi e moderate di...Spero che la strategia del nuovo governo sia 'no' che ci riporti a una prospettiva di ... anche alla luce del problema delle: lockdown breve e mirato; tornare a testare e tracciare; ...Ora nei laboratori i tamponi finiscono al «Var» delle varianti: se, nel sequenziamento, beccano quella inglese, brasiliana o sudafricana, ...«Individuare subito asintomatici per evitare chiusura scuole». A dirlo il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, al lancio della campagna di screening con tamponi molecolari ...