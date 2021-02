"Ma quello è un topo". Ecco in che condizioni è ridotta la casa del GF Vip: spunta un video scandaloso | Video (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip - reality in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini - riesce a far discutere il mondo del web anche quando apparentemente non succede nulla tra i concorrenti. Nelle ultime ore è infatti diventato virale sui social un Video in cui sembra vedersi un topo in una delle camere da letto. Le immagini non sono chiarissime, però si scorge un movimento che lascia pensare che si possa realmente trattare di un roditore. Tra l'altro non sarebbe il primo avvistato all'interno della casa di Cinecittà, dato che la contessa Patrizia De Blanck affermò di averne visti due nella camera che le era stata affidata dalla produzione per consentirle di riposare lontana da occhi indiscreti, avendo una certa età. Inoltre già un mese fa Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli avevano parlato di un presunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip - reality in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini - riesce a far discutere il mondo del web anche quando apparentemente non succede nulla tra i concorrenti. Nelle ultime ore è infatti diventato virale sui social unin cui sembra vedersi unin una delle camere da letto. Le immagini non sono chiarissime, però si scorge un movimento che lascia pensare che si possa realmente trattare di un roditore. Tra l'altro non sarebbe il primo avvistato all'interno delladi Cinecittà, dato che la contessa Patrizia De Blanck affermò di averne visti due nella camera che le era stata affidata dalla produzione per consentirle di riposare lontana da occhi indiscreti, avendo una certa età. Inoltre già un mese fa Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli avevano parlato di un presunto ...

Stefany46257376 : @Michy49808835 Quello per me è un topo - Stefany46257376 : @Michy49808835 Non credo ... quello è un topo e non è la prima volta che succede in quella casa - Lau_Topo : RT @Rory9210: Stefania 'puoi scrivere a una sorella, ad un'amica, anche quello è amore. Io la scrivevo sempre alla mia amica, a San Valent… - graziella725 : @EXfanrosmello Ma quello non è un topo , Se vedi bene si sposta quando Tommaso alza la coperta e lo fa volare giù dal letto - Zelda67477203 : @trash_italiano nel caso fosse un topo (come quello della camera della contessa) potrebbe fare le nomination? E se… -