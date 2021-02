Pioli non salva nulla: 'Serata storta, non me l'aspettavo. Ma ripartiremo' (Di domenica 14 febbraio 2021) Stefano Pioli è deluso ma prova a guardare avanti dopo il 2 - 0 dello Spezia sul suo Milan: "Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo - dice ai microfoni di Dazn - . Lo Spezia ha vinto nettamente, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 febbraio 2021) Stefanoè deluso ma prova a guardare avanti dopo il 2 - 0 dello Spezia sul suo Milan: "Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo - dice ai microfoni di Dazn - . Lo Spezia ha vinto nettamente, ...

AntoVitiello : #Pioli: 'I rinnovi possono minare la serenità a Milanello? Siamo fiduciosi di poter continuare insieme. Non ci sono… - AntoVitiello : #Pioli: “Dobbiamo reagire, e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente ed è la prima nostra sconfitta… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: “#Bennacer dal primo minuto? Non si allenato perché ha avuto un inizio di bronchite e qualche… - Rayan06130697 : RT @AntoVitiello: #Pioli: “Dobbiamo reagire, e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente ed è la prima nostra sconfitta merit… - alelu62 : Un consiglio a #Pioli: non farci più vedere @DalotDiogo, per favore. La prossima volta piazza @Kalulu_it al posto… -