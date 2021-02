Daydreamer, spoiler: il terribile incidente di Can e Sanem (Di sabato 13 febbraio 2021) Anticipazioni Daydreamer prossime puntate dove accadrà qualcosa di molto grave a Sanem e Can, dopo aver ritrovato il loro amore. Ma il destino non è sempre a favore. Can e Sanem ritornano insieme Un susseguirsi di colpi di scena per la soap turca che sta avendo un notevole successo anche qui in Italia. I telespettatori si sono molto affezionati a questa bellissima coppia che sembra però non trovare mai la strada per la felicità: fatto confermato anche dagli spoiler Daydreamer delle prossime puntate. Facciamo chiarezza sulle prossime puntate, perché i nostri protagonisti dovranno affrontare degli avvenimenti molto gravi. Secondo gli spoiler soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir tutto parte dall'editore Yigit che verrà finalmente smascherato mettendo in evidenzia il piano che aveva ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 13 febbraio 2021) Anticipazioniprossime puntate dove accadrà qualcosa di molto grave ae Can, dopo aver ritrovato il loro amore. Ma il destino non è sempre a favore. Can eritornano insieme Un susseguirsi di colpi di scena per la soap turca che sta avendo un notevole successo anche qui in Italia. I telespettatori si sono molto affezionati a questa bellissima coppia che sembra però non trovare mai la strada per la felicità: fatto confermato anche daglidelle prossime puntate. Facciamo chiarezza sulle prossime puntate, perché i nostri protagonisti dovranno affrontare degli avvenimenti molto gravi. Secondo glisoap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir tutto parte dall'editore Yigit che verrà finalmente smascherato mettendo in evidenzia il piano che aveva ...

