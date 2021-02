Dal 14 febbraio “Amare Amaro” di Julien Paolini su Prime Video con 102 Distribution (Di sabato 13 febbraio 2021) Esce il 14 febbraio su Prime Video, distribuito da 102 Distribution, il film ‘Amare Amaro’ di Julien Paolini, l’Antigone di Sofocle nella Sicilia di oggi Esce su Prime Video, il 14 febbraio 2021, distribuito da 102 Distribution, ‘Amare Amaro’, diretto da Julien Paolini e interpretato da: Celeste Casciaro, Syrus Shahidi, Tony Sperandeo, Ciro Petrone, Gabriele Arena, Paolo Brancati, Virginia Perroni e Francesco Caltabiano. Il film, sceneggiato dallo stesso regista con Samy Barroun, di produzione franco-italiana, vanta la partecipazione al Taormina FilmFest e la vittoria del Grand Prix come miglior film poliziesco ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021) Esce il 14su, distribuito da 102, il film ‘’ di, l’Antigone di Sofocle nella Sicilia di oggi Esce su, il 142021, distribuito da 102, ‘’, diretto dae interpretato da: Celeste Casciaro, Syrus Shahidi, Tony Sperandeo, Ciro Petrone, Gabriele Arena, Paolo Brancati, Virginia Perroni e Francesco Caltabiano. Il film, sceneggiato dallo stesso regista con Samy Barroun, di produzione franco-italiana, vanta la partecipazione al Taormina FilmFest e la vittoria del Grand Prix come miglior film poliziesco ...

