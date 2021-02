Ultime Notizie Roma del 12-02-2021 ore 10:10 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Romadailynews radio giornale cronaca giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dal voto su piattaforma Rousseau Movimento 5 Stelle dice sì al governo draghi con il 59,3% dei consensi contrari sono stati il 40,7% di sigarette dice serve unità Contro chi vuole destabilizzare il PD con il professor draghi verrà probabilmente è formata la squadra di governo in cui ci atterremo e che sosterremo ma chiediamo una squadra autorevole ha dichiarato il segretario del partito Dopo vari interventi arriva il Sì alla sanità dalla direzione nazionale del PD Secondo l’ultimo aggiornamento dei dati del Ministero della Salute nelle Ultime 24 ore si registrano 15146 nuovi casi con 292533 Tamponi e 391 vittime l’indice di positività è al 5:01 % nelle precedenti 24 ore ancora i casi erano stati 12956 a fronte di10994 tampone 336 decessi il rapporto tra tamponi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 febbraio 2021)dailynews radio giornale cronaca giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dal voto su piattaforma Rousseau Movimento 5 Stelle dice sì al governo draghi con il 59,3% dei consensi contrari sono stati il 40,7% di sigarette dice serve unità Contro chi vuole destabilizzare il PD con il professor draghi verrà probabilmente è formata la squadra di governo in cui ci atterremo e che sosterremo ma chiediamo una squadra autorevole ha dichiarato il segretario del partito Dopo vari interventi arriva il Sì alla sanità dalla direzione nazionale del PD Secondo l’ultimo aggiornamento dei dati del Ministero della Salute nelle24 ore si registrano 15146 nuovi casi con 292533 Tamponi e 391 vittime l’indice di positività è al 5:01 % nelle precedenti 24 ore ancora i casi erano stati 12956 a fronte di10994 tampone 336 decessi il rapporto tra tamponi ...

