Fondazione CDP e Save the Children insieme per dare un futuro a bambini e adolescenti

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) –Cassa Depositi e Prestiti ethelanciano un progetto a favore diedper stimolare le loro competenze digitali. Il progetto battezzato #youthefuture aspira ad incentivale la loro partecipazione attiva nella società. L’iniziativa, avviata nell’ambito della partnership tra lae l’Organizzazione internazionale, coinvolgerà oltre 3.200 studenti in 83 scuole primarie e secondarie in 12 città italiane: Ancona, Avellino, Chieti, Crotone, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Praia a Mare e Scalea (Cosenza), Roma e Velletri (Roma).Per laCassa Depositi e Prestiti il progetto rappresenta un primo passo del programma per combattere la povertà educativa e la dispersione ...

Per la Cassa Depositi e Prestiti il progetto rappresenta un primo passo del programma per combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica, che affliggono il Paese. Un modo per valorizzare la risorsa piu' preziosa del Paese, il suo capitale umano. Per questo motivo, la Fondazione vuole essere al fianco delle giovani generazioni.