Fernando Alonso - Operazione riuscita, in osservazione per 48 ore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arrivano notizie confortanti sullo stato di salute di Fernando Alonso: il pilota spagnolo, questa mattina, è stato sottoposto a un'Operazione alla mandibola superiore. L'intervento è riuscito e Fernando lascerà l'ospedale tra qualche giorno: come ha confermato anche il team Alpine, la sua stagione non è a rischio e c'è un cauto ottimismo per poterlo avere anche al via del Mondiale in Bahrain. La dinamica del sinistro. Fernando è stato vittima di un incidente, nel primo pomeriggio di ieri, mentre era in sella alla sua bici in uno dei suoi consueti allenamenti. Secondo la ricostruzione della Polizia Cantonale, una donna di 42 anni - residente a Lugano mentre effettuava una svolta a sinistra per entrare nel parcheggio di un supermercato si è scontrata con la bici guidata da Fernando

