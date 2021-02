Mondiali Cortina, chi è Matteo Marsaglia: carriera e successi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Matteo Marsaglia, l’origine del campione e i suoi successiMatteo Marsaglia, parteciperà ai Mondiali di Cortina. Nasce a Roma, inizia a praticare ginnastica artistica e tennis, sua madre Roberta cercò di avviare lo sport del tennis si a Matteo che a sua sorella, ma il figlio decise di seguire le orme del padre Andrea, maestro e allenatore di sci. Sin da giovane Matto mette in mostra le sue abilità e doti vincendo tanti podi, tra le vittorie più importanti ci sono il Trofeo Topolino del 2000 nella specialità gigante categoria Allievi. Esordisce in gare riconosciute dalla FIS il 22 Gennaio del 2020, arrivando come 62° nello slalom a Tignes. Due anni dopo conquista tre medaglie ai Campionati juniores. Mentre nel 2003 diventa campione ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021), l’origine del campione e i suoi, parteciperà aidi. Nasce a Roma, inizia a praticare ginnastica artistica e tennis, sua madre Roberta cercò di avviare lo sport del tennis si ache a sua sorella, ma il figlio decise di seguire le orme del padre Andrea, maestro e allenatore di sci. Sin da giovane Matto mette in mostra le sue abilità e doti vincendo tanti podi, tra le vittorie più importanti ci sono il Trofeo Topolino del 2000 nella specialità gigante categoria Allievi. Esordisce in gare riconosciute dalla FIS il 22 Gennaio del 2020, arrivando come 62° nello slalom a Tignes. Due anni dopo conquista tre medaglie ai Campionati juniores. Mentre nel 2003 diventa campione ...

