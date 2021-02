Come è nato l’amore tra Antonino Spinalbese e Belen? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Come è nato l’amore tra Antonino Spinalbese e Belen? E soprattutto, chi è Antonino Spinalbese? A raccontarlo e a raccontarsi è lo stesso 25enne in un’intervista rilasciata per la prima volta dopo mesi di relazione vissuta nel silenzio. Confessioni che arrivano a poche ore dall’annuncio più atteso: la showgirl è incinta di cinque mesi, una gravidanza arrivata appena quattro mesi dopo l’inizio della storia d’amore, cominciata verso la fine dell’estate scorsa. A segnare la vita del giovane uomo, la scomparsa del papà e l’amore per la famiglia. “Sono già stato padre delle mie due sorelle. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ingrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)tra? E soprattutto, chi è? A raccontarlo e a raccontarsi è lo stesso 25enne in un’intervista rilasciata per la prima volta dopo mesi di relazione vissuta nel silenzio. Confessioni che arrivano a poche ore dall’annuncio più atteso: la showgirl è incinta di cinque mesi, una gravidanza arrivata appena quattro mesi dopo l’inizio della storia d’amore, cominciata verso la fine dell’estate scorsa. A segnare la vita del giovane uomo, la scomparsa del papà eper la famiglia. “Sono già stato padre delle mie due sorelle. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ingrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso ...

teatrolafenice : ???? «Che Dante non amasse l'Italia, chi vorrà dirlo? Anch'ei fu costretto, come qualunque altro l'ha mai veracement… - blondielik3goku : @morteacredito @altrilibertini @afterhourz @saintouge dopo anni fatti ad opprimere le etnie diverse dalle vostre, i… - Partenope_MH17 : RT @sono_selvatica: Quando sei nato da pochi minuti, ma hai già capito come butta... - sono_selvatica : RT @sono_selvatica: Quando sei nato da pochi minuti, ma hai già capito come butta... - MaurizioRovea : RT @sono_selvatica: Quando sei nato da pochi minuti, ma hai già capito come butta... -