Sanremo 2021 gli ospiti: Amadeus svela i nomi ufficiali (Di martedì 9 febbraio 2021) Conferenza stampa e tante cose da dire e da vedere quella di oggi da Roma. Tra le domande dei giornalisti non potevano mancare quelle sugli ospiti e Amadeus ha deciso di dare alcuni nomi. Ci sono ancora delle trattative in corso per gli ospiti di Sanremo 2021 ma è possibile fare alcuni nomi. Oltre ad Achille Lauro e Ibrahimovic che saranno protagonisti di tutte e 5 le serate, ed Elodie che è una delle co-conduttrici, Amadeus ha rivelato anche altri nomi. Sarà difficile pensare di avere degli ospiti internazionali, vista la complicata situazione ma qualora si potesse fare, Amadeus sarebbe lieto di avere anche dei cantanti e dei grandi artisti non italiani. Facendo invece un passetto indietro, Achille ...

