L'anticorpo bamlanivimab riduce il rischio Covid nelle Rsa (Di martedì 9 febbraio 2021) L'anticorpo monoclonale bamlanivimab riduce il rischio di Covid-19 fino all'80% nelle case di cura: i risultati dello studio di fase III di Ely Lilly Eli Lilly ha annunciato che in uno studio di fase III, bamlanivimab ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di contrarre Covid-19 sintomatica tra i residenti e il personale delle strutture… L'articolo Corriere Nazionale.

