Gli studenti occupano l'Edisu: "Bloccare fondi per studenti in difficoltà" (Di martedì 9 febbraio 2021) Occupazione degli uffici Edisu da parte dei collettivi universitari "Noi restiamo" e "Asia Usb" in via Madama Cristina. Gli studenti protestano per chiedere all'Ente del diritto allo studio regionale l'interessamento al caso di una studentessa fuori sede che da inizio anno è sotto sfratto e per chiedere di riattivare i bandi per i giovani in difficoltà. "Da giorni chiediamo espressamente un tavolo all'Ente per risolvere la situazione e sBloccare immediatamente i fondi del bando regionale per gli studenti in difficoltà con gli affitti che Edisu gestisce, ma abbiamo ricevuto solo silenzio, come in tutti questi mesi. Il tempo è scaduto: da Edisu e dal presidente Sciretti vogliamo risposte e non c'è ne andremo finché non otterremo un tavolo", spiegano ...

