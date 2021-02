FOMO: perché ci spaventa tanto l’idea di essere tagliati fuori? (Di martedì 9 febbraio 2021) Avete presente quando scrollate la home di Instagram e pensate di farlo a cervello spento ma senza rendervene conto notate i dettagli, prestate attenzione a cosa sta facendo quel contatto che non avete mai visto in vita vostra, che frequenta quell’ambiente lì, visita quel posto super interessante, con quell’outfit che vorreste anche voi ma non riuscite a replicare con il vostro guardaroba, frequenta persone che sembrano così affascinanti, e magari fa anche il lavoro dei vostri sogni a cui non siete ancora arrivati perché state ancora cercando di laurearvi? L’emozione che accompagna momenti del genere è un’ansietta insistente, la sensazione che manchi la terra sotto i piedi, l’angoscia di non star facendo abbastanza o di stare restando indietro in classifica mentre tutti gli altri vivono la loro best life. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 febbraio 2021) Avete presente quando scrollate la home di Instagram e pensate di farlo a cervello spento ma senza rendervene conto notate i dettagli, prestate attenzione a cosa sta facendo quel contatto che non avete mai visto in vita vostra, che frequenta quell’ambiente lì, visita quel posto super interessante, con quell’outfit che vorreste anche voi ma non riuscite a replicare con il vostro guardaroba, frequenta persone che sembrano così affascinanti, e magari fa anche il lavoro dei vostri sogni a cui non siete ancora arrivati perché state ancora cercando di laurearvi? L’emozione che accompagna momenti del genere è un’ansietta insistente, la sensazione che manchi la terra sotto i piedi, l’angoscia di non star facendo abbastanza o di stare restando indietro in classifica mentre tutti gli altri vivono la loro best life.

