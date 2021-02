Star Trek Online, i giocatori si radunano in-game per omaggiare lo scomparso Christopher Plummer (Di domenica 7 febbraio 2021) I giocatori di Star Trek Online si sono radunati in massa all'interno del gioco per offrire il loro ultimo saluto a Christopher Plummer, il leggendario attore canadese deceduto questa settimana all'età di 91 anni. L'attore premio Oscar, noto per aver interpretato il Capitano Von Trapp nel film Tutti insieme appassionatamente, fu anche il Generale Chang in Star Trek VI: The Undiscovered Country, da noi noto come Star Trek VI: Rotta verso l'ignoto. Per onorare l'attore e il suo contributo alla saga sci-fi, i giocatori si sono radunati di fronte ai vari memoriali presenti in Star Trek Online, dove il cast e i membri della serie televisiva vengono ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 febbraio 2021) Idisi sono radunati in massa all'interno del gioco per offrire il loro ultimo saluto a, il leggendario attore canadese deceduto questa settimana all'età di 91 anni. L'attore premio Oscar, noto per aver interpretato il Capitano Von Trapp nel film Tutti insieme appassionatamente, fu anche il Generale Chang inVI: The Undiscovered Country, da noi noto comeVI: Rotta verso l'ignoto. Per onorare l'attore e il suo contributo alla saga sci-fi, isi sono radunati di fronte ai vari memoriali presenti in, dove il cast e i membri della serie televisiva vengono ...

Eurogamer_it : #StarTrekOnline, i giocatori si radunano in-game per omaggiare lo scomparso Christopher Plummer.

