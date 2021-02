Torna anche Addison in Grey’s Anatomy come Derek e George? Kate Walsh: “Sono pronta” (Di domenica 7 febbraio 2021) Kate Walsh è del tutto “aperta all’idea” di veder Tornare la sua Addison in Grey’s Anatomy: dopo le apparizioni di Patrick Dempsey e TR. Knight nei panni dei loro personaggi storici, Derek e George, anche l’attrice protagonista di Private Practice si dice pronta a rimettere il camice della dottoressa Montgomery. Attualmente in Australia, dove s è ritrovata bloccata durante la pandemia nel 2020 per poi restare a vivere lì, la Walsh ha risposto entusiasta alla domanda su un eventuale ritorno di Addison in Grey’s Anatomy, sulla scia degli altri personaggi apparsi in questa 17 stagione. Se Derek e George hanno fatto ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 febbraio 2021)è del tutto “aperta all’idea” di vederre la suain: dopo le apparizioni di Patrick Dempsey e TR. Knight nei panni dei loro personaggi storici,l’attrice protagonista di Private Practice si dicea rimettere il camice della dottoressa Montgomery. Attualmente in Australia, dove s è ritrovata bloccata durante la pandemia nel 2020 per poi restare a vivere lì, laha risposto entusiasta alla domanda su un eventuale ritorno diin, sulla scia degli altri personaggi apparsi in questa 17 stagione. Sehanno fatto ...

