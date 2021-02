Shazam 2! | confermata l’assenza di Henry Cavill

(Di sabato 6 febbraio 2021)! 2 sarà sprovvisto della presenza di, che non vestirà i panni di Superman in questo capitolo della saga È arrivata la conferma relativa aldiin! 2. La star divenuta famosa per aver vestito i panni di Superman e per il suo ruolo nella serie The Witcher prodotta da Netflix, era pronta per ritornare come Superman ma il palco in cui potrà fare questo ritorno non sarà! 2. Sebbene la notizia circolava già da un pò, la decisione sulla sua assenza è stata presa poco fa ed è definitiva. Ora sappiamo che! 2 enon sono destinati a riunirsi. Tutto faceva optare per una sua presenza in questa pellicola, specialmente dopo che ...

3cinematographe : #Shazam! Fury of the Gods - confermata la data d'inizio riprese! -

Ultime Notizie dalla rete : Shazam confermata

tuttoteK

Nel caso di Billy Batson, basta pronunciare una sola parola "! " per far sì che uno scaltro quattordicenne rimasto orfano si trasformi in un adulto, il Supereroe, per gentile ...Giàinfatti l'uscita in contemporanea al cinema (dove possibile, causa pandemia di Covid-... Mentre! Fury of the Gods è previsto per il 2023 e Black Adam è slittato a data da ...Il secondo capitolo di Shazam non vedrà la partecipazione di Henry Cavill, in quanto è arrivata la conferma che non vedremo il suo Superman.Fonti vicine alla produzione hanno dato notizie certe sulla presenza dell’Uomo d’acciaio nel nuovo film DCU Confermato: il Superman di Henry Cavill non comparirà nel film Shazam! 2, il sequel di David ...