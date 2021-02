Masterchef, Azzurra scoppia in lacrime: Terry Giacomello è il nuovo Iginio Massari? (Di sabato 6 febbraio 2021) Terry Giacomello è il nuovo Iginio Massari, pronto a scatenare il panico in tutti gli altri concorrenti di Masterchef. Il nuovo ospite con il suo Invention Test ha fatto piangere Azzurra e messo a tacere Antonio e Federica. Valeria, invece, è stata proprio eliminata. “Uno scienziato pazzo con la casacca da chef” “Uno scienziato pazzo con la casacca da chef”, queste le parole di presentazione dello chef Bruno Barbieri. Terry Giacomello viene da Parma dove si è già aggiudicato una stella Michelin con il suo ristorante Inkiostro. L’arrivo di Giacomello decreta il trionfo di Aquila, che aveva già vinto la Mistery Box. Aquila ha anche assegnato i piatti dello chef, vendicandosi della mossa ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 febbraio 2021)è il, pronto a scatenare il panico in tutti gli altri concorrenti di. Ilospite con il suo Invention Test ha fatto piangeree messo a tacere Antonio e Federica. Valeria, invece, è stata proprio eliminata. “Uno scienziato pazzo con la casacca da chef” “Uno scienziato pazzo con la casacca da chef”, queste le parole di presentazione dello chef Bruno Barbieri.viene da Parma dove si è già aggiudicato una stella Michelin con il suo ristorante Inkiostro. L’arrivo didecreta il trionfo di Aquila, che aveva già vinto la Mistery Box. Aquila ha anche assegnato i piatti dello chef, vendicandosi della mossa ...

