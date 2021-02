LIVE Sinner-Khachanov 7-6 4-5 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: controbreak del russo! L’azzurro serve per restare nel set (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 4-5 Khachanov conferma il break ed ora Sinner deve restare nel set. 40-30 Ace del russo. 30-30 L’azzurro non riesce a chiudere il punto e ad attaccare la rete: diritto in recupero in rete. 15-30 Lungo il rovescio del classe ’96. 15-15 In corridoio la soluzione di diritto del russo. 15-0 Diritto vincente dal centro del campo per il russo. 4-4 controbreak Khachanov! Al quarto tentativo il russo si rimette in partita: errore con il diritto a sventaglio delL’azzurro. 40-AD DOPPIO FALLO Sinner! 40-40 BRAVISSIMO Sinner! Diritto lungolinea che ricama la riga. 30-40 Si ferma sul ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 4-5conferma il break ed oradevenel set. 40-30 Ace del russo. 30-30non riesce a chiudere il punto e ad attaccare la rete: diritto in recupero in rete. 15-30 Lungo il rovescio del classe ’96. 15-15 In corridoio la soluzione di diritto del russo. 15-0 Diritto vincente dal centro del campo per il russo. 4-4! Al quarto tentativo il russo si rimette in partita: errore con il diritto a sventaglio del. 40-AD DOPPIO FALLO! 40-40 BRAVISSIMO! Diritto lungolinea che ricama la riga. 30-40 Si ferma sul ...

