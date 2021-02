Genoa-Napoli, i convocati di Davide Ballardini: si rivede Scamacca, out Pjaca e Shomurodov (Di sabato 6 febbraio 2021) Questa sera il Genoa sarà impegnato nel match di Marassi contro il Napoli, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossoblù Davide Ballardini, a poche ora da questa sfida, ha diramato la lista dei 23 convocati, tra i quali non figurano Eldor Shomurodov, Marko Pjaca e Christian Zapata; torna invece Gianluca Scamacca. Portieri: Marchetti, Perin, Zima; Difensori: Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Onguene, Pellegrini, Zappacosta; Centrocampisti: Badelj, Behrami, Eyango, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strooman, Zajc; Attaccanti: Destro, Pandev, Scamacca. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Questa sera ilsarà impegnato nel match di Marassi contro il, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossoblù, a poche ora da questa sfida, ha diramato la lista dei 23, tra i quali non figurano Eldor, Markoe Christian Zapata; torna invece Gianluca. Portieri: Marchetti, Perin, Zima; Difensori: Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Onguene, Pellegrini, Zappacosta; Centrocampisti: Badelj, Behrami, Eyango, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strooman, Zajc; Attaccanti: Destro, Pandev,. SportFace.

