Frana | De Luca jr chiederà commissario

Il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il capo della protezione civile regionale, Italo Giulivo, e il genio militare hanno compiuto, nel corso della giornata di ieri, un sopralluogo ad Amalfi sui luoghi della Frana che ha interessato il territorio. Il governatore Vincenzo De Luca, intanto, ha annunciato di aver fatto richiesta al governo per il riconoscimento dello stato di calamità. "Ma non possiamo aspettare settimane. In queste ore – ha annunciato – manderò una comunicazione all'esecutivo per dire che la situazione è di una gravità assoluta. Non possiamo avere per mesi una situazione in cui non puo' passare neppure un'ambulanza. Chiederemo al governo anche la nomina di un commissario. L'articolo completo sull'edizione digitale di oggi

