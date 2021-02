Romano Mussolini chi è il giocatore della Lazio Primavera: carriera e vita privata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Conosciamo meglio la storia di Romano Mussolini: ecco chi è il calciatore promosso nella Primavera della Lazio Nelle ultime ore sui social è diventato virale il nome di Romano Mussolini Floriani. Attualmente il classe 2003 è il terzino della Primavera della Lazio, il figlio di Alessandra Mussolini e dell’imprenditore Romano Mauro Floriani. Nelle ultime settimane L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Conosciamo meglio la storia di: ecco chi è il calciatore promosso nellaNelle ultime ore sui social è diventato virale il nome diFloriani. Attualmente il classe 2003 è il terzino, il figlio di Alessandrae dell’imprenditoreMauro Floriani. Nelle ultime settimane L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

pilarvillaverde : RT @Corriere: Un Mussolini alla Lazio: è Romano, pronipote del Duce e figlio di Alessandra - KoulReitesh : RT @republic: #Lazio sign Romano Floriani, Italian fascist leader Benito Mussolini's great grandson #SerieA - project_topics : Romano Floriani Mussolini: Benito Mussolini Great-Grandson Is A Lazio Footballer - alexandrester : RT @VEJA: Lazio promove ao time sub-19 Romano Mussolini, bisneto do ditador fascista italiano (via @placar) - LUCABRAMBILLA24 : Romano Mussolini, il pronipote del Duce alla Lazio? Vergogna della sinistra: preso a pallonate -