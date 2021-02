Covid Abruzzo, 276 contagi e 10 morti: bollettino (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 276 i contagi da coronavirus in Abruzzo resi noti oggi, 5 febbraio, secondo il bollettino regionale. Vengono registrati altri 10 morti. In totale sono complessivamente 44.464 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. I nuovi positivi con età inferiore ai 19 anni sono 58, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 44 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1498 (di età compresa tra 57 e 94 anni, 9 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno 1 caso è riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 32740 dimessi/guariti (+282 rispetto a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 276 ida coronavirus inresi noti oggi, 5 febbraio, secondo ilregionale. Vengono registrati altri 10. In totale sono complessivamente 44.464 i casi positivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. I nuovi positivi con età inferiore ai 19 anni sono 58, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 44 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1498 (di età compresa tra 57 e 94 anni, 9 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno 1 caso è riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 32740 dimessi/guariti (+282 rispetto a ...

