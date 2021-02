Rumours | la formula esplosiva dei Fletwood Mac

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021)è l’undicesimo album in studio dei Fleetwood Mac. L’opera, pubblicata il 4 febbraio 1977, è stata registrata in un periodo di forte tensione all’interno del gruppo rock anglo-americano, dovuta a motivi sentimentali. Il titolo,(dicerie), può riferirsi proprio alle voci messe in circolazione dalla stampa scandalistica intorno alle coppie all’interno della band. Nonostante i presupposti, il disco diventa quello di maggior successo dei Fleetwood Mac e uno dei più venduti di sempre. Rumors riceve inoltre ampi consensi dalla critica per la qualità della produzione e viene premiato con numerosi importanti riconoscimenti. Riscopriamo insieme la storia di quest’opera senza tempo., le sessioni di registrazione Come premesso, Rumors, l’album di maggior successo dei Fleetwood Mac, nasce durante un periodo complicato. ...