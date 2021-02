Con Draghi più vicini agli Usa

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L'incarico ricevuto ieri da Marioper formare un nuovo governo va letto (anche) sotto il profilo di dinamiche politiche internazionali. L'ex presidente della Banca Centrale Europea è uomo notoriamente considerato vicinoStati Uniti. E, più nello specifico, la scorsa primavera iniziarono a circolare scenari che, nella creazione di un eventuale post Conte, lo vedevano non a caso contrapposto a Vittorio Colao: figura considerata al contrario maggiormente vicina alla Repubblica Popolare. Insomma, quel che potrebbe essersi verificato negli ultimi mesi è una sorta di duello sotterraneo tra due schieramenti per la "conquista" di Palazzo Chigi: uno filo-americano e uno filo-cinese. Un duello che affonderebbe nella fattispecie le proprie radici nella politica di considerevole apertura che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti – attraverso Giuseppe ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - Quirinale : #Quirinale, le dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario #Draghi al termine del colloquio con il Presidente… - mauroberruto : Una perla al giorno: l’Italia è il Paese dove il Ministro uscente dello Sport può dichiarare, con commozione: “Non… - ravanin58 : RT @coledoni: Il #M5S dice di non volere appoggiare un governo Draghi.....spero che gli italiani con cervello si ricordino del bene che qu… - zappa301 : @TermometroPol Ma il gradimento di draghi fra gli italiani? Con Conte era un sondaggio ogni 2 giorni... -

Ultime Notizie dalla rete : Con Draghi

... Lo Scontro dei Re, Una Tempesta di Spade, Un Banchetto per i Corvi, Una Danza. Come tutti sappiamo, da questo ciclo di romanzi è stata tratta la fortunatissima serie targata HBO Game ...La credibilità internazionale e la reputazione di un governoa capo Mariodiminuirebbe il rischio paese "Italia"uno spread in forte calo nelle prossime settimane sui livelli di Spagna ...“Un’antica stima mi lega a Mario Draghi, che fu il nostro governo a nominare Governatore ... idee e contenuti”, ha sostenuto ancora al termine di un in videoconferenza con il vicepresidente di Forza ...Nelle ore che hanno preceduto il conferimento a Mario Draghi dell'incarico per la formazione del governo, il sottosegretario Mario Turco annuncia quello che può essere ...