Roma, lite nel traffico degenera: scende dall'auto e tenta di uccidere con le forbici un 23enne, ferita anche la fidanzata (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri pomeriggio, su Ponte Garibaldi, si è quasi consumata una tragedia per un banale battibecco tra automobilisti. I due uomini al centro della discordia, dopo essersi ripetutamente punzecchiati nel traffico, hanno deciso di fermare le macchine in mezzo alla strada e 'affrontarsi', di fronte allo sguardo delle loro fidanzate. Durante la zuffa, uno dei due – un Romano di 29 anni con precedenti per droga – ha afferrato un paio di forbici da elettricista con cui si è scagliato sull'avversario – un 23enne della provincia di Salerno – colpendolo più volte all'addome senza ferirlo in modo grave solo grazie allo spessore del giubbotto che indossava.

