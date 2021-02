Meloni, Salvini e le scelte difficili da leader (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se mettiamo da parte la crisi esistenziale del Movimento 5 Stelle, o di quello che ne rimarrà dopo una probabile scissione, e della necessità di ritrovare il bandolo della matassa da parte del Pd, buona parte della riuscita del tentativo di Mario Draghi di formare il governo starà nelle scelte del centrodestra. Le posizioni che si delineano sono il voto favorevole di Forza Italia e dei centristi come Maurizio Lupi, Gianfranco Rotondi e degli amici di Giovanni Toti; l’apertura della Lega che potrebbe portare all’astensione; il voto contrario di Fratelli d’Italia. In particolare, emergono le posizioni diverse di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni: entrambi per giorni hanno insistito su elezioni anticipate finché (forse per il realismo di Giancarlo Giorgetti) Salvini ha cambiato atteggiamento. La leader ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se mettiamo da parte la crisi esistenziale del Movimento 5 Stelle, o di quello che ne rimarrà dopo una probabile scissione, e della necessità di ritrovare il bandolo della matassa da parte del Pd, buona parte della riuscita del tentativo di Mario Draghi di formare il governo starà nelledel centrodestra. Le posizioni che si delineano sono il voto favorevole di Forza Italia e dei centristi come Maurizio Lupi, Gianfranco Rotondi e degli amici di Giovanni Toti; l’apertura della Lega che potrebbe portare all’astensione; il voto contrario di Fratelli d’Italia. In particolare, emergono le posizioni diverse di Matteoe di Giorgia: entrambi per giorni hanno insistito su elezioni anticipate finché (forse per il realismo di Giancarlo Giorgetti)ha cambiato atteggiamento. La...

