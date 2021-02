Lutto per Dayane Mello al GF Vip: è morto suo fratello Lucas (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La triste notizia si abbatte sulla Casa del Grande fratello Vip come un fulmine a ciel sereno, uno dei fratelli di Dayane Mello purtroppo è deceduto, così come ha fatto sapere Juliano tramite le sue storie di Instagram. Grave Lutto per Dayane Mello al GF Vip: è morto il fratello minore Oggi io e la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La triste notizia si abbatte sulla Casa del GrandeVip come un fulmine a ciel sereno, uno dei fratelli dipurtroppo è deceduto, così come ha fatto sapere Juliano tramite le sue storie di Instagram. Graveperal GF Vip: èilminore Oggi io e la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

