La storia di un pentito teste a Geenna in ' Sa' Ndra' | rivista antindrangheta ideata da pm della Dda calabrese

Ultime Notizie dalla rete : storia pentito

Il Lametino

... studio, ricerca e dibattito con l'obiettivo, dichiara il Procuratore generale di Reggio Calabria, Bernardo Petralia, 'di generare coscienza civica e legalità divulgando lacriminale calabrese ......due magistrati che erano accusati di calunnia aggravata in merito alla gestione del falso... 'L'epilogo di questa putrida vicenda - aggiunge la figlia di Paolo Borsellino - e' ladell'...Si scrive 'Progetto Sa’Ndra' si legge 'Servizio anti ’Ndrangheta'. Si tratta di un progetto editoriale unico nel suo genere, ideato su iniziativa della Procura Generale di Reggio Calabria per offrire ...Non ci sarà nessun processo, né un ulteriore approfondimento delle indagini, per Annamaria Palma e Carmelo Petralia, i due pm che sono stati indagati a Messina per concorso in calunnia aggravato per & ...