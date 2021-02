Cadillac CT5-V Blackwing | il confronto con le altre berline

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) LaCT5-Vè arrivata. Il 2 febbraio la casa americana ha svelato in forma virtuale la nuova quattro porte ad alte prestazioni, nata per fronteggiare la concorrenza di BMW M5, Mercedes E63 AMG e Dodge Charger Hellcat. In questo articolo, metteremo aqueste vetture, sottolineandone analogie e differenze. Diverse filosofie costruttive, approcci