Mi fa pena | cacciatela Alda D' Eusanio processata per il neg***o | umiliazione pubblica nella casa del GF Vip

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) "E che ho fatto?":D'è praticamente sotto choc nel serale del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 andato in onda lunedì. Alfonso Signorini chiama nel confessionale la conduttrice, entratasolo venerdì scorso e già finitabufera: "Ha detto un'espressione poco felice e grave", spiega il conduttore. La parola "", pronunciata dalla D'. E volano le gaffes: "Ho sbagliato", dice lei. Signorini, però, sostiene che certe parole vanno delegittimate. "Tu hai rivolto quella parola, che non fa più ridere nessuno, in uno scambio di battute", tuona il conduttore. La D'chiede ancora scusa. Interviene Enock, il fratello di Mario Balotelli (che sui social ha chiesto di non invitare più in tv la ...