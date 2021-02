Commisso | “Ho incontrato il sindaco per la questione stadio”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 2 febbraio 2021) Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale del club viola in merito al calciomercato e alla situazioneFranchi. Queste le sue parole: “HoilNardella nella serata di ieri, tra di noi c’è un bel rapporto. Sono però deluso si ciò che sta succedendo per lo, non sono stati fatti gli interventi che qualcuno aveva detto. La Fiorentina non è stata aiutata per accelerare il progetto di ristrutturazione del Franchi. Aspetto che il Comune mi dica che tempi ci sono per questi lavori e poi non voglio stare sotto scacco della soprintendenza. Abbiamo anche l’opzione Campi Bisenzio, ile il presidente della Toscana si sono incontrati con Nardella e quest’ultimo mi ha assicurato che se vorrò andare avanti con Campi Bisenzio non mi ...