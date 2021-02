Il Paradiso delle signore | anticipazioni 2 febbraio | scontro tra Silvia e Clelia

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La gravidanza dinon lascerà tranquilla, la quale deciderà di affrontare la rivale. La moglie di Luciano, come rivelano leIl, andrà a parlare con la Calligaris. Le due donne avranno un confronto molto acceso al termine del quale la capo commessa, prenderà una decisione molto difficile e che le costerà un grande sacrificio. Nel frattempo, zia Ernesta insisterà a voler far tornare Luciano a casa. Intanto, Adelaide sarà preoccupata per il grande ascendente che Federico ha su Umberto ed anche Cosimo capirà che se Guarnieri ha cambiato idea sull'accordo è merito del giovane Cattaneo. Infine, Vittorio illustrerà allo staff del grande magazzino, la sua idea per l'evento di San Valentino. Il...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de IlSignore per la puntata del 2 febbraio 2021. Nell' episodio in onda su Rai1 alle 15.55, la zia Ernesta vuole trovare presto una soluzione allo scandalo che sta per colpire la sua ...