Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio su Maria Teresa Ruta:"un cesto di lumache ha meno corna di lei"

Continua a far parlare il modo di esprimersi di Alda D'Eusanio, neo concorrente del Grande Fratello Vip 5. In queste ultime ore, infatti, la D'Eusanio avrebbe espresso la sua opinione sul matrimonio fallito tra Maria Teresa Ruta e il suo ex marito Amedeo Goria. Alda D'Eusanio avrebbe, si, preso le parti della concorrente del Grande Fratello Vip 5, ma non si sarebbe risparmiata dall'usare parole forti nei confronti di entrambi. Alla presenza di altri gieffini, Alda D'Eusanio avrebbe dichiarato: Maria Teresa è una persona da scoprire perché è una che conoscevamo per un matrimonio con uno che…Cioè, un ...

