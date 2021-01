Daydreamer, anticipazioni 1-5 febbraio: Can chiede a Sanem di sposarlo (Di domenica 31 gennaio 2021) L'amore sarà al centro dei prossimi episodi di Daydreamer. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dall'1 al 5 febbraio, rivelano che Can sorprenderà tutti alla sua festa di compleanno e chiederà a Sanem di sposarlo. Tuttavia, sia Huma sia Mevkibe saranno contrarie alle nozze e faranno di tutto per impedire ai due giovani di contrarre matrimonio, ma loro non si arrenderanno. Nel frattempo, Leyla ed Osman si parleranno in maniera sincera e decideranno di rompere il loro fidanzamento mentre Ceycey e Ayhan dopo una breve rottura torneranno insieme. Infine, Muzzafer dichiarerà il suo amore a Guliz. Daydreamer, trame 1-5 gennaio: Huma e Mekvibe se ne dicono di tutti i colori Le trame Daydreamer inerenti le puntate in onda dall'1 al 5 ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 31 gennaio 2021) L'amore sarà al centro dei prossimi episodi di. Leinerenti le puntate in onda dall'1 al 5, rivelano che Can sorprenderà tutti alla sua festa di compleanno erà adi. Tuttavia, sia Huma sia Mevkibe saranno contrarie alle nozze e faranno di tutto per impedire ai due giovani di contrarre matrimonio, ma loro non si arrenderanno. Nel frattempo, Leyla ed Osman si parleranno in maniera sincera e decideranno di rompere il loro fidanzamento mentre Ceycey e Ayhan dopo una breve rottura torneranno insieme. Infine, Muzzafer dichiarerà il suo amore a Guliz., trame 1-5 gennaio: Huma e Mekvibe se ne dicono di tutti i colori Le trameinerenti le puntate in onda dall'1 al 5 ...

