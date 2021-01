Napoli | danneggiata da teppisti la targa di Berlinguer in via Toledo

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Palo piegato e marmo spezzato. Così si è presentata questa mattina lain memoria di Enriconella centralissima via, nei pressi della fermata della metropolitana di. Un danneggiamento che pare, dalle prime ipotesi, un atto di vandalismo a tutti gli effetti. Un’azione, fatta a ridosso del centenario del Pci, che ha così destato grande disappunto in città tra gli esponenti della sinistra locale. “Il Partito Comunista Italiano – scrive Salvatore Galiero, segretario della Federazione provinciale Pci di– esprime grande disappunto per la vandalizzazione, proprio in occasione del centenario della nascita del partito, dellaalla memoria del Segretario del Partito Comunista Italiano Enrico ...

Notiziedi_it : Danneggiata sede Pd in centro storico di Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli danneggiata

Fanpage.it

LA COMMEMMORAZIONE, il Comune ricorda le vittimedella Shoa: fiori sulle pietre... IL CASO ... La recinzione in metallo continua a esseredopo la razzia registrata nei mesi scorsi . E ...Il cantiere è stato aperto per la sostituzione della condotta del gas infelicemente posizionata proprio sotto il ponte di, lato marciapiede verniciato. Quasi sicuramente è stata...Il mare e l’incuria fanno un’altra vittima: la Colonna Spezzata: nel frattempo ancora all’Anno Zero i lavori di ripristino in Via Partenope ...NAPOLI – “Così non si può andare avanti. Con la massima urgenza, si proceda alla pulizia del letto del fiume Tanagro e alla messa in sicurezza degli argini gravemente danneggiati, per evitare nuovi di ...